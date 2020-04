Aktor "M jak Miłość" wspiera Kasię Kowalską: "Sytuacja była poważna, ale jest sprzęt i są w stanie pomóc jej córce"

Korona 8 godz. temu zgłoś do moderacji 84 83 Odpowiedz

ROZUMIEM ZE KASIA JEST W SYTUACJI TAKIEJ JAKIEJ NIE CHCIAŁBY NIKT SIĘ Z NAS ZNALEŹĆ.WEŹMY POD UWAGĘ TO ZE W PODOBNEJ SYTUACJI JEST MNÓSTWO LUDZI KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ NA POBYT W INNYM KRAJU I Z POWODU ZAKAZENIA NIE MA MOŻLIWOŚCI CZY ZNAJOMOŚCI POPRZEZ NP.WYSYŁANIA PRYWATNEGO SAMOLOTU ABY POWRÓCIĆ DO KRAJU. WIADOMO ZE POWROT CORKI GLOWNIE DLA MATKI BEDZIE PSYCHICZNIE LEPSZYM ROZWIAZANIEM,ALE DLA CHOREGO TO KWESTIA BYC ALBO NIE BYC.MOWIENIE O TYM NA FORUM BUPLICZNYMJEST PO PROSTU NIE NA MIEJSCU .ABSTRAHUJĄC OD CAŁEJ SYTUACJI PRZYKRE JEST TO TAK DUŻO POLAKÓW WYJECHAŁO Z KRAJU A W OBLICZU ZAGROŻENIA NAGLE SOBIE PRZYPOMNIAŁO ZE SA POLAKAMI.RZADOWYMI SAMOLOTAMI WRACALO DO POLSKI BO TAM GDZIE ZDECYDOWALI SIE PRACOWAC I WSPIERAJAC GOSPODARKE INNYCH KRAJOW POZOSTALI Z NICZYM.NA MILOSC BOSKA ZDECYDOWALISCIE SIE NA PRACE W INNYM KRAJU TO TAM TEZ ZOSTAŃCIE I DAJCIE MIEJSCE NA LECZENIE TYM KTÓRZY TU ZOSTALI I NORMALNIE PŁACĄ PODATKI.ŚWIAT OSZALAŁ!!