Aktorka z "Na Wspólnej" przez 10 lat była ignorowana przez lekarzy. Kilka dni temu przeszła operację: "Płaczę ze szczęścia, mimo potwornego bólu"

Aktorka z "Na Wspólnej" przez 10 lat była lekceważona przez lekarzy

Na zdjęciu jestem może z godzinę po operacji, na którą czekałam właściwie 10 lat. Płaczę ze szczęścia, mimo potwornego bólu. 10 lat zmagałam się z endometriozą i wszystkimi możliwymi skutkami ubocznymi tej choroby. Niewyobrażalne bóle, omdlenia, karetki do szkoły, często wykluczenie społeczne i zawodowe. Bo przecież "aktor nie choruje, aktor umiera". Tyle lat byłam lekceważona przez lekarzy [...]. Trafiłam też do wybitnego profesora, który powiedział mi, że muszę szybko urodzić dziecko i wtedy mi wszystko minie . Dziś wiem, że gdybym wtedy zaszła w ciążę to bym umarła - napisała Janczeska.

Maria Janczewska musiała brać 5 tabletek przeciwbólowych, żeby przyjść na zajęcia

Piszę ten post, żeby znormalizować temat kobiecego zdrowia i uświadomić wszystkim, że ma on wpływ na KAŻDĄ strefę życia. Ja w momencie największego kryzysu, brałam po 4-5 tabletek przeciwbólowych, żeby przyjść na zajęcia w ciemnych okularach, pod którymi miałam opuchnięte od płaczu oczy [...]. JEŚLI NIKT NIE ZADBA O ZDROWIE KOBIET W TYM KRAJU, TO NAWET MILION PLUS NIE PRZYSPIESZY PRZYROSTU NATURALNEGO… Dziesiątki młodych kobiet tracą życie z powodu zaniedbania profilaktyki ginekologicznej i chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało - zaznacza.