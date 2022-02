Alec Baldwin POZWANY przez rodzinę zmarłej Halyny Hutchins! Wypuszczono animowaną rekonstrukcję tragicznych wydarzeń

Na przestrzeni ostatnich tygodni Baldwin udzielił wielu łzawych wywiadów, w których mówił, że nie jest ponosi odpowiedzialności za to, co się stało. Stwierdził nawet, że broń wystrzeliła sama, a on nie pociągnął za spust. Jego wersja nie zgadzała się z relacją naocznych świadków. Ostatecznie wylane przed kamerami łzy na niewiele się zdały. Aktor został w końcu pozwany przez męża oraz rodzinę Halyny Hutchins, o czym poinformowano we wtorek.