Aleksander Doba nie żyje. Podróżnik zmarł podczas wyprawy na Kilimandżaro

Wspaniały człowiek, wielka inspiracja 💔 Pamiętam jego prelekcję na kolosach w Gdyni parę lat temu, jako jeden z niewielu nie chował się za mikrofonem z tyłu sali tylko wyszedł przed kilka tysięcy osób i z niesamowitą pasją i zapałem opowiadał o swoich wyprawach. Powiedział wtedy "Świat jest tam, tuż za rogiem i czeka na ciebie. Wystarczy wstać i go wziąć". Miał w sobie więcej energii niż wiele młodych ludzi, potrafił zarażać optymizmem. Szczerze to nie rozumiem podejścia pt. "trzeba było siedzieć w domu". Jasne, dla niektórych spokojne życie rodzinne to spełnienie marzeń i to jest jak najbardziej w porządku, ale człowiek był pasjonatem, miał już swoje lata i nie dziwię mu się, że chciał czerpać z życia garściami. Ja będę miała Olka na zawsze w sercu, zapamiętam go jako człowieka skromnego, wrażliwego, ciekawego świata a przy tym jako wizjonera i ambitnego podróżnika pokonującego kolejne bariery.