Aleksander Sikora ZGOLIŁ BRODĘ po raz pierwszy od 10 LAT! Prezenter TVP pokazał, jak wygląda po metamorfozie (WIDEO)

Aleksander Sikora już od kilku lat spełnia się jako jedna z twarzy Telewizji Polskiej. Widzowie najczęściej mogą podziwiać prezentera w kolejnych odcinkach "Pytania na śniadanie", które prowadzi w duecie z Małgorzatą Tomaszewską. Sikora często pełni również rolę konferansjera podczas organizowanych przez swoją stację imprez, a od ubiegłego roku wraz z Markiem Sierockim komentuje eurowizyjne konkursy. Już wkrótce prezenter zadebiutuje także na antenie w całkiem nowej roli. Niedawno wyszło bowiem na jaw, że zostanie nowym prowadzącym "Szansy na sukces".

Podobnie jak większość osobowości telewizyjnych Aleksander Sikora chętnie relacjonuje codzienne poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio prezenter TVP zaserwował swoim obserwatorom niemałą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że postanowił zafundować sobie drastyczną metamorfozę.

Fani Olka Sikory bez wątpienia uważają zarost prezentera za nieodłączny element jego wizerunku. Trudno się dziwić - starannie przystrzyżona broda 32-latka zdobiła bowiem jego twarz od przeszło dekady! W końcu Sikora uznał jednak, że przyszła pora na zmiany i postanowił... całkowicie zgolić zarost.

Sikora postanowił upamiętnić swoją przemianę dla potomności i w sobotę opublikował na Instagramie krótkie wideo. Na początku nagrania widzimy, jak prezenter przegląda się w lustrze, gładząc wypielęgnowaną brodę. Po chwili celebrytka prezentuje natomiast nowy image, eksponując gładkie lico.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ida Nowakowska zapewnia, że nie potrzebuje niani w przeciwieństwie do Maffashion

Oops! I did it... - krótko skomentował swoją przemianę Sikora, przy okazji nawiązując do hitu Britney Spears.

Zdania internautów co do metamorfozy prezentera były dość podzielone. Wielu fanów celebryty chwaliło jego nowy look, podkreślając, iż bez zarostu wygląda on znacznie młodziej.

Uuu, mega młodziej i przystojniej; No i proszę, jak odmłodniał; Przystojnemu pasuje każde wydanie; 10 lat mniej; O wow, co za zmiana, od razu ubyło lat; 20 lat młodziej; Nie poznałabym; (...) Super, czasem taka chwilowa zmiana jest potrzebna; Robi wrażenie; To się nazywa zmiana; 10 lat młodszy! Broda jednak dodaje lat; Świetna metamorfoza; Młodziutko bez; Na bank w sklepie będą Cię prosili o dowód - komplementowali Aleksandra użytkownicy.

W komentarzach nie zabrakło też jednak głosów, iż gwiazdor TVP w wersji z zarostem prezentował się nieco lepiej.

Młodziej po ogoleniu, ale z zarostem lepiej. Szybko odrośnie; Ale dziwnie, lepiej z zarostem; Fajnie, ale z zarostem trochę fajniej; Odmłodniał, ale jestem za zarostem; Z brodą lepiej; Młodziej, ale z brodą bardziej męsko; Zarost zdecydowanie na tak!; Skąd ten pomysł?; O nie! Tylko nie to; Olo, szybciutko zapuszczaj - pisali inni komentujący.

Co ciekawe, niektórym internautom widok ogolonego Olka Sikory błyskawicznie skojarzył się z pewnymi postaciami znanymi w świecie show biznesu. Fani porównywali celebrytę m.in. znanego z serii "Amerykański ninja" Michaela Dudikoffa, Roberta Lewandowskiego, a nawet Ryana Goslinga. Na giełdzie nazwisk pojawił się również... Benjamin Button.

Jak Lewandowski; Bez brody jak Gosling; Przecież to Ryan Gosling; Prawie jak Michael Dudikoff; Jaka dzidzia wyszła z Olka, to się nazywa "Przypadek Benjamina Buttona" - pisali fani.

Zobaczcie, jak Aleksander Sikora prezentuje się po zgoleniu zarostu. Zmiana na plus?

Zobacz także: Antek Królikowski, kochanka i rodzina vs Joanna Opozda

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.