Aleksandra Domańska zdradza, że NIE CHCE mieć kolejnego dziecka i zachwala życie singielki: "Wreszcie czuję się wolna"

I dobrze, na co to komu? Spoleczenstwo chce planowac za kobiety, nie masz dzieci? Jak to, musisz miec. Tylko jendo? Przeciez musi miec rodzenstwo. Dwoch chlopcow? Postarajcie sie o dziewczynke. 3-4 dzieci? Tylko na 800 plus licza, patologia. Niech kobiety w koncu mowia otwarcie- ze nie chca miec dzieci, badz tylko jedno wystarczy, ze im dobrze samym i nie potrzebuja byc zalezne od innych ludzi. Gdzie jest napisane ze kazda kobieta musi wyjsc za maz i musi miec dzieci? Nikt nic nie musi.