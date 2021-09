Aleksandra Kwaśniewska i Marzena Rogalska ramię w ramię zmierzają do studia "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Kwaśniewska przez długi czas nie pojawiała się na publicznych wydarzeniach, chroniąc swoją prywatność. Jednak w niedawno przeprowadzonym wywiadzie wyznała, że w kontekście powrotu do telewizji "jedyne, co mogłaby rozważyć, to kobiecy talk-show". Dlatego też propozycja angażu w reaktywacji "Miasta Kobiet" była dla niej nie do odrzucenia.