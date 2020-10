Aleksandra Kwaśniewska pokazuje stare zdjęcie i "porównuje się" do Małgorzaty Rozenek: "Przypadek? NIE SĄDZĘ!"

gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 6 21 Odpowiedz

Co ona pieprzy. Rozenkowa jest w ubraniu na tej focie a nie w stroju. Tydzień temu na dworze było tak ciepło, że sie chodziło w krótkim rękawku co było troche przerażające jak na październik. Jest bardzo widoczne ocieplenie klimatu. Teraz jest zimno ale tylko dlatego, że są chmury. Nie mówie, że bedziemy chodzić w strojach kąpielowych ale normalna jesień to to nie jest. Obym sie myliła. Bardzo bym tego chciała