Aleksandra Żebrowska żartuje z ciążowego brzuszka na Instagramie: "Za dużo kluch" (FOTO)

Epidemiolog 13 min. temu

Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, USA to będą kraje najbardziej dotknięte klęską żywiołową w związku z koronawirusem. Wszystko wskazuje na to, że skończy się tam na stkach, albo i milionach zakażeń i dziesiątkach lub setkach tysięcy zgonów. Jak w Polsce skończy się na "zaledwie" 100 zgonach i 10 tys. zarażonych, to obiecuję, sam pojadę pod MZ, Szumowskiego przytulę ze szczęścia i zagłosuję, że na Dudę, choć niekoniecznie jestem za tą opcją polityczną.