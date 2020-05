Alicja Bachleda-Curuś JEST W CIĄŻY?! Tak sugerują internauci: "Inaczej pani wygląda..."

Alicja 32 min. temu zgłoś do moderacji 29 0 Odpowiedz

Ale nudy. Ciągle tylko te ciąże, perypetie uczestników wysp miłości i kopiowane wpisy z insta. Już nie wspomnę o artykułach z błędami. Kiedyś się bardziej staraliście. Bez Dody to już nie to samo. Uwielbiałam czytać o niej i Majdanie, piękne czasy. A miłość Esterki i pewnego reżysera? To było elektryzujące. Z przyzwyczajenia wchodzę na ten portal. Najlepsze lata macie już za sobą.