Alicja Bachleda-Curuś świętuje 40. urodziny! Tak się zmieniała (ZDJĘCIA)

ha ha ha taka z niej aktorka, gdyby nie znajomości rodzinne i pieniądze to nic by nie osiągnęła, jedzie na nazwisku i znajomościach, że tez chirurgiem, prawnikiem inżynierem nie chciała zostać, nie dała by rady może bo trzeba by było się uczyć, widocznie nie jest tak inteligentna i lotna postanowiła być aktoreczką od siedmiu boleści, jeszcze zrobiła z siebie światową sz...atę. Taka Ala dla każdego (bogatego) sama jest do niczego.