Alicja Wieniawa-Narkiewicz o sławnej siostrze: "To nie tak, że chciałam być jak ona"

Nie ucieknę przed tym. Jesteśmy siostrami. Jestem Wieniawa. To wpisane w geny, ale jesteśmy jednak innymi ludźmi. Każda z nas idzie swoją drogą, kreuje siebie. Toteż chcę pokazać, że nie jestem tylko siostrą Julki i że robię swoje rzeczy i po swojemu. Na pewno nie chcę z nią rywalizować na tym polu. To, że działamy w podobnych sferach, jest kwestią przypadku. To nie tak, że chciałam być jak ona. Mam inny pomysł na to - stwierdziła Alicja.

Na pewno były komentarze, które uważam za nieprzemyślane albo za frustrację wylaną na pierwszą lepszą osobę, która się wyświetliła. Najbardziej bolą stwierdzenia, że nic nie zrobiłam i nie osiągnęłam, że to wpływ mojej siostry. A to nieprawda. To krzywdzące, kiedy ktoś mi to odbiera. Każdy musi iść do przodu i robić swoje. Zresztą Julka mnie w tym wspiera i powtarza mi, że to było nieuniknione - dodała Alicja.