Andrzej Duda korzysta z wakacji, szalejąc na SKUTERZE WODNYM w Juracie (ZDJĘCIA)

Politycy wakacje, hulaj dusza piekła nie ma. A My zwykle szaraki, zastanawiamy się za co żyć, gdzie wszystko drogie, idziesz do sklepu odrzucasz produkty z listy bo w sumie nie są tak potrzebne. Raty kredytów masakra, ogrzewanie w górę, brak węgla. Zatankować samochód to też luksus. Boze. Gdzie my żyjemy, dlaczego Polacy sobie na to pozwalają....