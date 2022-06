Andrzej i Agata Dudowie zadają szyku na obiedzie u pary królewskiej Hiszpanii (ZDJĘCIA)

Najczęściej jednak Agata Kornhauser-Duda wybiera stonowane, bezpieczne kolory, często kładąc nacisk na koronki czy lokalne motywy. I o ile 50-latka zwykle stawia na zachowawczość, od czasu do czasu pozwala sobie na nutkę ekstrawagancji.

Teraz matka Kingi Dudy znowu miała świetną sposobność, żeby się wystroić. 28 czerwca para prezydencka przybyli do Madrytu, gdzie czekała ich narada głów państw i szefów rządów państw NATO. Na miejscu spotkali się z m.in. z królem Hiszpanii Filipem VI i jego żoną, królową Letizią. Dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO Andrzej i Agata dostąpili zaszczytu uczestnictwa w uroczystym obiedzie zorganizowanym przez króla Hiszpanii i jego małżonkę. Pierwsza dama miała na sobie pudrowo-różową sukienkę z asymetrycznym dekoltem i poszerzanymi rękawami. Stylizację uzupełniła kopertówką-puzderkiem i beżowymi czółenkami. Letitzia za to wybrała klasyczną, czarną sukienkę z odsłoniętymi ramionami, do której dopasowała eleganckie sandałki na obcasie.