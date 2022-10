Andrzej Piaseczny ledwo powstrzymuje łzy na wizji, wspominając ojca: "Nie miałem szansy w dorosłym życiu poczuć jego miłości" (FOTO)

Piasek spędził z Krzyśkiem trochę czasu. Zorganizował wspólne wyjście do fryzjera, na imprezę, a także na basen. Nie zabrakło szczerych rozmów zarówno o przyszłości i marzeniach, jak i o tym, co było. Podczas pogawędki mężczyzna nie tylko opowiadał o sobie, ale i zadawał pytania znanemu wokaliście. W pewnym momencie poruszył temat przedwcześnie zmarłego ojca Andrzeja.

Pamiętam, że jako dziecko czułem miłość ojca, on był i było fajnie. Gdy byłem nastolatkiem, wydawało mi się, że go nie potrzebuję. Mógłbym powiedzieć, że jeśli mi brakuje ojca, to właśnie teraz - wyznał smutno. Jak jesteś dzieciakiem, to jesteś głupi i to jest wpisane. Nie mówię o mądrości książkowo-naukowej, a życiowej, którą trzeba zdobyć. Nigdy nie miałem szansy w dorosłym życiu poczuć miłości ojca. Nie umiem rozmawiać na takie tematy.