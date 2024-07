Andziaks o aferze dotyczącej orientacji seksualnej Wojtka Goli

Wiele osób jest biseksualnych i się do tego nie przyznaje. Wiele osób nawet z naszych znajomych jest biseksualnych. Ja z tym problemu nie mam. Niektórzy to ukrywają, niektórzy śmiało o tym mówią. Nie wiem, jak jest w tym przypadku, czy faktycznie tak jest, czy nie, ale jeżeli nie chce o tym mówić, a jeszcze robi jakieś fajne koszulki, to fajnie, że tak to ograł - przyznała Andziaks w rozmowie z "JastrząbPost".