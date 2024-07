Wojtek Gola sprzedaje koszulki ze swoją podobizną za 129 ZŁOTYCH. Internauci ostro: "To już się robi ŻAŁOSNE"

Wojtek Gola sprzedaje koszulki ze swoją twarzą. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki

Tak mu doradzili prawnicy, a chłop jeszcze na tym zarobi; No i obrócił to w źródło dochodu; Tak się trzepie kasę. Pomysłodawcom trochę nie wyszły ich zamiary; Wojtas szukał na początku najlepszych adwokatów ds. wizerunku w sieci itd. Ci mu widać dobrze doradzili, że prawnie nic się nie da z tym zrobić i przekuć to w formę żartu, co powinien zrobić od samego początku - piszą internauci pod zdjęciem Wojtka na Instagramie.

Chociaż celebryta wykazał się imponującym dystansem, to nie wszystkim proponowane przez niego produkty przypadły do gustu. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy internautów, którzy nie ukrywali zniesmaczenia jego zachowaniem.

Wiecie co jest gorsze od braku dystansu? Udawany dystans. Oj Wojtuś, Wojtuś; Ale to już cringe jest; To już się robi żałosne; Typowo naciągane; Masakra; Wojtek i tak wszyscy wiedzą,że nie masz dystansu do siebie; Nie za dużo już. Zaraz to przestanie być śmieszne - czytamy.