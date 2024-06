Angelika Mucha została ZDRADZONA?! Opublikowała dwuznaczne nagranie i wspomina o "przyjaciółce". "Lata z nim na wakacje" (WIDEO)

Iga 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Hahah znam to, tyle że moja koleżanka pomagała po rozstaniu mojemu byłemu .. nie byłoby w tym nic złego gdyby otwarcie powiedziała mi że się zbliżyli do siebie itd… zabolało jak dowiedziałam się pocztą pantoflową .. zabolało na tyle że nie nie chciało mi się nawet z nią rozmawiać .. pożaliła się mojemu byłemu a on pytał się mnie czemu jestem taka nie miła? Czujecie?