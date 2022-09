Angelika Mucha BYŁA ZDRADZANA z przypadkowymi kobietami! "Była i trzecia, i czwarta, i NIEJEDNA"

Brak 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja tego nie rozumiem. Jak facet może sobie dawać prawo do takie krzywdzenia kobiety. Przecież to się na niej odbija. Jak nie chcesz być w związku to nikt cię do niego nie zmusza ale jak masz tą kobietę to ją szanuj i nie skazuj na taką krzywdę. Mam koleżanki które padały ofiarami zdrad i takie które nigdy zdradzone nie zostały. Różnica w ich psychice i podejściu do związków jest horrendalna. Faceci, nie dawajcie sobie prawa do rujnowania komuś reszty życia.