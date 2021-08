Angelina Jolie zadebiutowała na Instagramie i... pobiła rekord Jennifer Aniston

Nauczka 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Tak kończą kraje wyznaniowe jak nikt ich nie kontroluje, martwmy się o nasz kraj bo czarnek pis i ordo luris tez chca wprowadzić kraj wyznaniowy oparty na piśmie świętym a u czytałam i nie rozni się on od szariatu. Juz powoli przekraczają już zaczęli od aborcji choć tez się zarzekali ze to nietykalny kompromis, teraz chcą wprowadzić przymusowa religie, Emilewicz zapowiadała calkowity zakaz badam prenatalnych żeby Polki nie mogły dowiedzieć się o wadach płodu, a ojciec imperator po wyroku tk mówił ze teraz trzeba zakazać antykoncepcji bo kobiety stały się rozwiązłe. Dziennikarz w tvpis proponował marsze wstydu żeby kobietom wiązać kamień do szyi i tak je prowadząc za publiczne kłótnie bo kiedyś tak robiono. Do tego cnoty niewieście i zakaz rozwodów którego tez się chcą domagać. Obudzimy się kiedyś jak w kraju talibów