Angelina Jolie przeznaczyła MILION DOLARÓW na walkę z głodem wśród dzieci

Coraz szybciej rozprzestrzeniający się koronawirus wywołał kryzys gospodarczy i niemałe trudności we wszystkich obszarach życia ludzi. Coraz więcej pracowników obawia się o swoją przyszłość, a najbiedniejsze grupy społeczne znajdują się w jeszcze gorszej sytuacji niż dotychczas .

Wiele osób w tym trudnym momencie zwietrzyło okazję do szybkiego i łatwego zarobku , np. sprzedając maseczki, które przed niczym nie chronią . Na szczęście jednak spora część celebrytów postanowiła pokazać ludzkie oblicze i podzielić się swoim majątkiem . Do tego grona można zaliczyć m.in. Annę i Roberta Lewandowskich , Dominikę Kulczyk , Arnolda Schwarzeneggera czy Kylie Jenner .

Angelina Jolie , która znana jest ze swojej działalności charytatywnej, tym razem postanowiła wesprzeć fundację No Kid Hungry zajmującą się pomocą najbiedniejszym dzieciom i zapewnianiem im pożywienia.

Jest to ważna inicjatywa szczególnie teraz, kiedy mnóstwo dzieci straciło możliwość zjedzenia darmowego posiłku w szkole .

Tylko w tym tygodniu ponad miliard dzieci przestało chodzić do szkoły w wyniku zagrożenia koronawirusem - czytamy w oświadczeniu aktorki. Bardzo dużo dzieci polega na opiece otrzymywanej właśnie z tej instytucji.

Fundacja ma dostarczać posiłki wszystkim dzieciom, których rodzin nie stać na zapewnienie im tego, co dla wielu jest oczywistością.

Prawie 22 miliony młodych ludzi je posiłki w szkołach, co zostało im odebrane. No Kid Hungry robi wszystko, żeby dotrzeć do jak największej grupy i zapewnić im pożywienie - zapewniła Jolie.