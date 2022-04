Ania Starmach wspomina młodzieńczy bunt. Pokazała zdjęcie z fryzurą NA JEŻA (FOTO)

Ania Starmach długo walczyła o rozpoznawalność, którą może się dziś poszczycić. Ekspertka kulinarna "dorastała" medialnie u boku Magdy Gessler oraz Michela Morona w "MasterChefie" i wygląda na to, że upór w dążeniu do sławy w końcu się opłacił. Dziś wciąż gości na szklanym ekranie, a do tego jest twarzą rozlicznych produktów.