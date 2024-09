Ania Starmach zniknęła z "MasterChefa". Zaskakujące słowa Magdy Gessler przed kamerami: "Nareszcie jestem szczęśliwa"

Nie od dziś wiadomo, że telewizja nie znosi nudy. W ostatnim czasie w wielu programach rozrywkowych doszło więc do personalnych roszad i mowa tu nie tylko o "twardym resecie" w TVP. Zmiany zaszły także w "MasterChefie" , gdzie z posadą jurorki pożegnała się Ania Starmach .

Ania Starmach zniknęła z "MasterChefa". Wymowne słowa Magdy Gessler

W opublikowanym oświadczeniu Starmach wspomniała, że chce otworzyć własne miejsce w Krakowie i będzie to od niej wymagało przestrzeni i czasu. Z tego powodu musiała zrezygnować z posady jurorki w "MasterChefie", jednak zapewniła, że wciąż będzie się pojawiać w mediach. W nowych odcinkach jej miejsce zajął Przemysław Klima , współwłaściciel restauracji Bottiglieria 1881, która została wyróżniona aż dwiema gwiazdami Michelin.

W niedzielę jury zadebiutowało na antenie w nowym składzie i po serii kulinarnych wyzwań wybrano uczestników, którzy zawalczą o główną wygraną. Co ciekawe, w programie nie przemilczano zniknięcia Starmach i między jurorami wywiązała się ciekawa dyskusja. Zaczęło się niewinnie.

No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? - zaczęła Magda, zwracając się do Michela. Brakuje ci jednej kobiety.