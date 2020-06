Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwalą się sesją brzuszkową. "Ciąża jest wymówką, by o siebie NIE DBAĆ"

Niezadbana 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Cóż czytając takie wypowiedzi jest mi przykro... jestem mamą od dwóch miesięcy, a moja córeczka od początku ma straszne kolki i wymaga noszenia, bujania i tulenia 24/7, karmienie piersią co godzinę i w dzień i w nocy. Taki się nam trafił egzemplarz 🤷‍♀️ Mąż wraca do domu o 21.00 i nie mam nikogo do pomocy. Ciesze się jak uda mi się ubrać lub coś zjeść bo każdą chwilę poświęcam córce. To, że nie chodzę na siłownie, do kosmetyczki, fryzjera i nie dbam o siebie szczególnie bardzo jako młoda mana nie wynika z tego, że mi się nie chce tylko najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu. Fajnie jak ktoś ma mega spokojne dziecko, które tylko je i śpi lub męża który o 16.00 jest już w domu, ja tak nie mam, wiec gadanie, że „wystarczy chcieć” to takie głupie słowa osoby, która akurat jest w stanie zorganizować sobie czas dla siebie. Każdy ma inną sytuacje i nie na miejscu jest wkładanie wszystkich do jednego worka - nie dbasz o siebie bo Ci się nie chce, a dziecko czy ciąża są Twoją wymówką. Niemniej jednak kocham moja córeczkę nad życie, mimo zmęczenia i wyglądu odbiegającego chwilowo od ideału ❤️