Anita Lipnicka promuje swój "koncert charytatywny" NA ZANZIBARZE. Internauci: "Smaży pani pupę na słońcu W ZAMIAN ZA REKLAMĘ i nazywa to pomaganiem?"

Przez tych ludzi przemawia zazdrość. Ja nigdzie w tym roku nie byłam i nie będę, bo nie mam kasy. Nikogo za to nie obwiniam i nikomu zazdroszczę. Bo wiem, że to moja wina. Leniłam się. Przgepiłam kilka zawodowych szans. Biorę to na klatę. A moje koleżanka, leń taki jak i ja, też ostatnio mi pokazywała jak jej znajoma bawi się na Zanzibarze, mało ją z zazdrości nie skręciło i było takie samo opluwanie jak u Anity... ludzie, wyluzujcie. Jak zazdrościcie, to się weźcie do roboty. Kto Wam broni założyć taki ośrodek w innym raju na ziemi? Czy to w Mielnie czy na Seszelach. A jak nie chcecie, to nie psujcie zabawy innym. Psy ogrodnika.