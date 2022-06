Anja Rubik jest gotowa na zostanie MAMĄ: "Trafiłam na osobę, z którą mogłabym mieć DZIECKO"

Mnie to bardzo zaskoczyło. Logicznie myśląc powinno być na odwrót. Byłam w Ukrainie, byłam we Lwowie, pracuję z organizacjami, obserwuję, co się dzieje z naszą planetą i to nielogiczne, że myślę o tym, żeby dać życie małemu człowiekowi, który wkroczy w świat... No właśnie - nie wiadomo jaki. To chyba nasza biologia, zwierzęce przeżycie - powiedziała modelka.