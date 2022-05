Anna i Robert Lewandowscy już wrócili z wakacji i od razu poszli na imprezę do... Omeny Mensah i Rafała Brzoski! (FOTO)

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Bal charytatywny Omenaa Foundation został zorganizowany w ulubionym klimacie bogatych przedstawicieli tzw. klasy wyższej - motywie z "Wielkiego Gatsby'ego" , powieści Francisa Scotta Fitzgeralda. Widać, że styl inspirowany czasami amerykańskiej gospodarczej prosperity i bogatym półświatkiem bardzo przypadł do gustu Lewandowskim. Robert pojawił się w tradycyjnym smokingu z muszką, zaś Ania postanowiła tego wieczora błyszczeć na złoto : założyła mieniącą się sukienkę z rozcięciem, do której dobrała torebkę z piór.

Lewandowska już na kilka godzin przed imprezą ekscytowała się nią na Instagramie, pokazując, jak makijażystka z fryzjerką szykują ją na to "wyjście". Co ciekawe, bogaci goście Omenaa Foundation przekazali na galę charytatywną różne przedmioty, które zostaną zlicytowane, a dochód z nich trafi do potrzebujących. Lewandowscy skromnie przekazali możliwość spotkania z nimi oraz udział w Camp by Ann.