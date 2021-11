Anna Kalczyńska wspomina rozmowę o uchodźcach, którą odbyła z 11-letnim synem: "Pytał mnie, co by było, gdyby zamieszkali z nami"

Mieliśmy z Jasiem trudną rozmowę o uchodźcach. To była ciekawa rozmowa. Jaś pytał mnie o rzeczy, na które sama nie znam odpowiedzi. Pytał mnie, co by było, gdyby ci ludzie zamieszkali z nami, czy byłoby nam gorzej. Powiedziałam, że prawdopodobnie by nie było, ale nie wiem, jakby było i że dużo osób się boi. To, czego nie znamy, budzi w nas lęk, więc pewnie z tego powodu jest w nas tyle niechęci. Zachęcam moje dzieci do stawiania takich pytań. Bo to istotne, żeby rozmawiać, jak chcemy, żeby Polska wyglądała - oznajmiła.