Anna Lewandowska PŁACZE w trakcie przemówienia Roberta Lewandowskiego na Gali Mistrzów Sportu (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Piłka nożna. To początek ery Roberta Lewandowskiego? Rok 2020 należał do Polaka!

Nie jestem emocjonalną osobą, ale pojawienie się moich dwóch córeczek na pewno to zmieniło i pomaga mi w tym, żeby doceniać to, co się ma i patrzeć na kolejne wyzwania. (...) Warto marzyć, bo niezależnie od tego skąd pochodzisz i ile masz talentu, ważniejsze jest to, gdzie chcesz dojść i jak bardzo mocno w to wierzysz - przekonywał.