Anna Lewandowska tłumaczy się ze słynnego wywiadu "we'll see, we'll see". "ZOSTAŁAM ZASKOCZONA TYM PYTANIEM"

Przed meczem Polska-Hiszpania Anna Lewandowska spontanicznie udzieliła wywiadu, który szybko zyskał popularność w sieci. Jeden z reporterów hiszpańskiej telewizji dopytywał celebrytkę o to, czy Robert Lewandowski rozważa transfer do Realu Madryt. Skonsternowana Lewa trochę nie wiedziała, jak odpowiedzieć na to pytanie.

We'll see, we'll see. Maybe. I don't know - powtarzała nerwowo.

Teraz, już na spokojnie, odniosła się do tej sytuacji w rozmowie z Beatą Tadlą w Radiu Zet.

Zostałam zaskoczona tym pytaniem. Podtrzymuję to, co powiedziałam. Lubimy hiszpańską ligę, ponieważ jest bardzo ciekawa - wyznała Lewandowska.

Gwiazda zdradziła też, że obecnie brakuje jej Roberta, ale dobrze wie, że taka jest kolej rzeczy.

Półtora miesiąca bez Roberta to jest naprawdę długo. Muszę się do tego przyzwyczaić, zarówno ja, jak i nasze córki. Jesteśmy świadomi, że ta sportowa droga jest krótka i kiedyś się zakończy. Wyciskamy z tego czasu, jak najwięcej pozytywnych emocji. Mój mąż zawsze wie, że ma we mnie wsparcie - stwierdziła.

Ania nie obiecuje jednak, że zjawi się na jutrzejszym "meczu o wszystko".

Zawsze się staram być na każdym meczu mojego męża. Bardzo chciałabym być na tym meczu. Liczę na to, jednak mamy w domu małego wirusika i o decyzja zapadnie na pewno jutro - dodała.

Myślicie, że Lewandowski "maybe" będzie niebawem grał w Realu Madryt...?