Anna Lewandowska w stylowym fartuszku świętuje Oktoberfest: "ZACZYNAMY WEEKEND" (ZDJĘCIA)

Monika 25 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Mam nadzieję że w końcu kiedyś przyjdą takie czasy jak sprzed kilkunastu lat ,gdzie bedzie można przeczytać ważne rzeczy dla kraju ,dla świata .Takie które wnoszą coś do życia .Obecnie promowane jest codzienne życie osób znanych i to jaka torebkę mają na sobie albo jakie buty założy ,jakie ma brwi,usta ,biust .OMG gdzie my zmierzamy .Można takie newsy dodać raz ale jak codziennie są nowe wiadomości co robią każdego dnia od świtu do zmierzchu to jest to już mega nudneeeeeee🤔