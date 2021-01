Anna Maria Sieklucka narzeka na podwójne standardy w Hollywood: "Mój partner filmowy ma ŁATWIEJ"

Jak najbardziej mam agenta w Los Angeles - przyznała. Tutaj są podejmowane różne działania, aby to wszystko szło do przodu. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że mój partner filmowy na przykład przez to, że jest obcokrajowcem i mężczyzną, ma trochę łatwiej, prościej. U nas zawsze będzie bariera językowa. Chodzi o akcent brytyjski, amerykański. Bardzo mocno jest zwracana uwaga na to, jak te castingi mają się odbywać i z jaką akcentacją. Jest to bardzo trudne, aczkolwiek cały czas próbuję. Ale tych osób, które się starają, jest bardzo, ale to bardzo dużo.