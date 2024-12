Nie lubią świąt Bożego Narodzenia. Mówią o tym publicznie

Jeśli nie chcą, to niech nie obchodzą, to ich sprawa. Ja kocham święta, więc je obchodzę i zawsze będę to robić. Jestem Polką i uważam, że mamy piękne świąteczne tradycje. Mam też to szczęście, że mam wspaniałą Rodzinę i po prostu czuję się szczęśliwa, świętując z nimi. Jeśli ktoś nazywa mnie z tego powodu zacofaną, to jego problem… Wesołych świąt!