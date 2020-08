Anna Popek ostro o celebrytkach, które popierają czarne marsze: "ZABIJAMY CZŁOWIEKA, sami mając dzieci. OBŁUDA"

Anna Popek jest jedną z "twarzy" Telewizji Polskiej, która raczej stroniła od skandali. Jednak słowa, które wygłosiła na ramówce TVP z pewnością nie przejdą bez echa. Reporter Pudelka zapytał dziennikarkę o wpis, który popełniła jakiś czas temu, w którym to skrytykowała koleżanki celebrytki za to, że popierają tzw. "czarne marsze". Gwiazda TVP postanowiła wytłumaczyć dokładnie, co miała na myśli.

Myślę, że trzeba mieć odpowiedzialność za słowo dużą i przynajmniej mówić to, w co się wierzy, albo jak się samemu żyje. Bo to, że chodzą na czarne marsze, a w domu prowadzą cudowne życie rodzinne, mają kilkoro dzieci albo uregulowaną sytuację małżeńską. No to jest dla mnie obłuda, że namawiają do czegoś, same robią coś zupełnie przeciwnego - wyznała Popek.