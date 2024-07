Anna Wendzikowska mówi, co usłyszała od koleżanki: "Chyba przytyłaś, ale lepiej wyglądasz, bo wcześniej byłaś kościotrupem"

Riri 26 min. temu zgłoś do moderacji 79 5 Odpowiedz

Wiecie co jestem trochę podłamana. Nie tym, że nie mam dzieci, ale tym, że cała ta polityka jest niesprawiedliwa. Odkąd wprowadzili to 800+ widzę, że ludzie szaleją, nowe auta w leasingach, co 2 rodzina z dziećmi. Ja nie dostaję nic a jeszcze muszę się na to składać płacąc niemałe podatki. Uważacie tak jak ja, że bezdzietni są wykluczani, pomijani w społeczeństwie i polityce ?