Internauta twierdzi, że Anna Wendzikowska "bez przerwy szuka akceptacji u innych, publikując ckliwe posty". ZAREAGOWAŁA

W poniedziałek Anna Wendzikowska opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcia zrobione na przestrzeni lat, które opatrzyła obszernym wpisem poświęconym kompleksom , uleganiu presji innych, a także samoakceptacji. Jak wyznała, jeszcze będąc osobą dorosłą, borykała się z niską samooceną, co też potęgowały nieprzychylne komentarze względem jej wyglądu. Jak dziś do tego podchodzi?

Kompleksy, temat rzeka. Gdybym miała wypisać wszystkie rzeczy, które usłyszałam, że są "nie tak" w moim wyglądzie, to by mi papieru nie starczyło. Kiedyś serio się tym przejmowałam. Kiedy nie wiesz, kim jesteś, zdanie innych ma na ciebie ogromny wpływ, dlatego praca jest do zrobienia wewnętrznie. Self-love, akceptacja, czułość dla samej siebie, zamiana dialogu wewnętrznego - to ja decyduję o swojej wartości, a nie ktokolwiek, kto mówi z poziomu własnych kompleksów - czytamy na Instagramie.