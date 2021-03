Anna Wendzikowska zabrała córki na lekcję tańca na rurze: "Taka rzeczywistość"

Anna Wendzikowska od dłuższego czasu podkreśla, jak silną jest kobietą, samotnie wychowując dwie córki z różnych związków. Mało wygadana prezenterka telewizyjna stara się więc zapewnić pociechom wszystko, co najlepsze: często jeździ z nimi na wakacje ( nawet w czasie pandemii ), funduje nowe stroje i aktywizujące zabawki. Stara się też zaszczepić w dziewczynkach świadomość aktywności fizycznej . Sama specjalizuje się ostatnio w tańcu na rurze.

Ania wygina się na rurze niczym jaszczurka, a tajemniczy asystent zadbał o to, by wszystko zostało uwiecznione na telefonie i potem trafiło do sieci. To właśnie dzięki temu nagraniu wiemy, że wygibasom mamy przyglądały się też Kornelia i Antonina, ale chyba nie były nimi wybitnie zainteresowane. Wendzikowska odtworzyła skrupulatnie skomplikowany układ złożony z wicia i podwieszania się na kawałku metalu, a dzieci bawiły się obok.