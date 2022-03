Antek Królikowski komentuje zamieszanie wokół siebie, mówiąc, że nie będzie go komentował: "Nie zamierzam się odzywać na jakiś temat, na który NIE CHCĘ SIĘ ODZYWAĆ"

TakaPrawda🌸 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja tak naprawdę nie wiem czego Wy od niego wymagacie. Zostawił kobietę w zaawansowanej ciąży i poszedł do innej i było to poniżej jakiejkolwiek krytyki wiadomo. Ale teraz co ma zrobić? Odwiedza dzieciaka codziennie i Aśkę, może chciałby jeszcze więcej uczestniczyć w żuciu dziecka ale do momentu kiedy Aśka karmi nie może go zabierać na dłużej. Przyjdzie czas na rozwód i podział opieki to będzie miał większą szanse aby się wykazać. Pod artykułem o hospitalizacji dziecka też komentarze ojciec roku. Jakoś jak się zajdzie na oddziały dziecięce to 99 % to są matki przy dzieciach albo babcie a ojcowie tylko podrzucają słoiki z zupami i reklamówki pomarańczy.