Antek Królikowski zgłębia świat kiboli: "To bardzo intrygujące"

Antek Królikowski po namaszczeniu Patryka Vegi , który nazwał go "polskim Leonardo DiCaprio", z pewnością może liczyć na kolejne role w "dziełach" reżysera. Zdaniem twórcy aktor posiada niesamowity instynkt, który sprawia, że w sposób totalny wchodzi w graną przez siebie postać...





Antek nie pozostał dłużny wobec publicznych pochwał reżysera. 31-latek stwierdził, że Vega ma podobne podejście do kina oraz pracy z aktorem jak... Quentin Tarrantino. Nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać w niedalekim czasie wejścia do polskich kin dzieł na miarę "Django" czy "Pewnego razu... w Hollywood". Jak na razie fani artystów mogą cieszyć oko najnowszą produkcją "Bad Boy". Antek w rozmowie z Michałem Dziedzicem opowiedział o przygotowaniu do roli oraz znajomościach z kibolami, które pozwoliły mu bardziej wczuć się w rolę.