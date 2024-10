Apartament Dawida Wolińskiego

Hej dziewczyny. Moj facet jest chyba gejem, ma profil na stronie dla gejów przyłapałam go na tym, fakt usunął konto ale wczoraj na fb dostał wiadomość od chłopaka, który jak okazało się jest gejem. Kiedyś specjalnie założyłam konto na tym portalu i sprawdziłam tak z ciekawości czy ma może konto. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że ma i nie wiem co mam myśleć napisałam mu że widziałam wszystko i wiem o tym ze ma ponownie tam konto wypiera się. Powiedział że pierwszy raz założył to konto, bo go dyskryminowałam, szukał kogoś z kim mógłby pogadać. Mam z nim dziecko, a jak na prawde on woli facetów. Proszę powiedzcie co mam robić?!