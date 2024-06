Arkadius był najpopularniejszym projektantem w Polsce. Wrócił po 20 latach. Tak dziś wygląda (ZDJĘCIA)

Nur 25 min. temu zgłoś do moderacji 26 6 Odpowiedz

Służby,policja,prokuratura,sądy,nawet SN,także UC który bezprawnie rekwirował importowane towary rodzinie,po pół roku oddawał gdy już było po sezonie,SN podstawiał słupów,zwalniał ich z kosztów sądowych i kazał sądzić się o odszkodowania pomimo że nigdy nic od rodziny nie kupili, a także przekupne i układowe media przez ponad dekadę inwigilowały rodzinę klaudi marton,nie przeszkadzało im że dokonywały masowych przestępstw na rodzinie,w poszukiwaniu nagrań włamywali się nawet do domów bliskich znajomych po wcześniejszym wpuszczeniu gazu i uśpieniu domowników ,w 2012 roku dziewczyna nagrała przestępców ze służb jak okradali z mafią z wołomina cysterny z paliwem orlenu,maj 2012! pomimo że sama swoimi drogami ustaliła dane adresowe a nawet numery telefonów policja,media i prokuratura tuszują sprawę ponad 10 lat!!!! jednym z przestępców to niejaki Maciek z CBŚP,gdy zobaczył dziewczynę a nie wiedział że jest nagrywany krzyknął tylko do dziewczyny wypie****aj i pokazał odznakę,dziewczyna sprawdziła śmiecia że miał dla przykrywki budkę z radiami CB na terenie orlenu w Ostrowiku za miejscowością Kołbiel,jadąc w kierunku Warszawy,jak się miało okazać dalej ,ów przestępca ze służb proponował wielu osobom załatwienie wizy do USA,jest osoba która u jego wuja,pracującego w ambasadzie wizę załatwiała,pokłosiem tych nagrań jest sprawa z Nura gdzie służby zleciły podrzędnym ćpunom dokonanie przestępstw na dziewczynie! po tych nagraniach służby dały zajęcie rutkowskiemu śmieciowi który obstawiał i sprawdzał im teren na którym już bezkarnie przepompowywali paliwo do podstawionych busów z tzw. mauzerami,rutkowski nagrany z mafią w lasach pod naftobazą w Emilianowie gdzie ładowały się cysterny podążając na stacje rozładunku ,docelowe,tj,orlen,bp,shell