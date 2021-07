Arkadiusz Milik i Agata Sieramska relaksują się na rajskich wakacjach (ZDJĘCIA)

Alicja 27 min. temu zgłoś do moderacji 76 2 Odpowiedz

"Najlepsz" są sytuacje jak facet jest z Tobą 10 lat nic z tego nie wynika, a potem poznaje nową i w kilka miesięcy dziecko i ślub i nagle jakimś cudem zmienia co do tego zdanie. Dobrze, że Jessica jeszcze młoda, to do końca życia nie zmarnował. Ale jak ktoś zostaje tak z ręką w nocniku w wieku 35 lat, to jest mniej ciekawie.