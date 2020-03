Arnold Schwarzenegger tuli zwierzątka i przestrzega przed koronawirusem: "Słuchaj naukowców i ekspertów, a nie GŁĄBÓW"

cbna 28 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Widząc i czytając wszystkie nasze głupie celebrytki dokazujące w social mediach zastanawiam sie, czy to co nas spotyka to nie jest jakaś siła wyższa mająca nam pokazac kto i co jest wartościowe, a kto/co jest totalnym odpadem nadającym się do wyrzucenia. Wczoraj czytając posty awanturujących się kobiet o odwołaną wizytę na paznokcie zastanawiałam się, co stałoby się z takimi ludźmi w obliczu wojny lub innego kataklizmu...czy Ci ludzie mają chociaż minimalną swiadomość tego, że za chwilę moga nie mieć za co żyć czy też gdzie mieszkać...