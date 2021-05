Artur Ligęska nie żyje. Więziony w Abu Zabi trener personalny przeszedł PIEKŁO NA ZIEMI

Jozek 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 6 Odpowiedz

A co on robił w Emiratach Arabskich? Przechadzał się ulica i go porwali dla tego szejka? Czy poleciał tam w wiadomym celu? Gdyby była to kobieta to wyciagnelibyscie każdy bolesny szczegół takiej sytuacji, ale ze to facet to do momentu pobytu w więzieniu nic praktycznie niewiadomo...