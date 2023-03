"Azja Express". Wymiotujący Łozo, tęskniąca za mężem Paulina Krupińska BEZ MAJTEK i wpadka Gąsieniców

Najnowszy odcinek rozpoczął się od rankingu na najbardziej lubianą parę , który wygrali Andziaks z Luką. Na ostatnim miejscu uplasowali się zaś Katarzyna i Andrzej "Jędrek" Gąsienicowie. W związku z tym youtuberzy wygrali możliwość rozpoczęcia wyścigu jako pierwsi. Zanim jednak do niego doszło, uczestnicy musieli znaleźć nocleg. Na wyspaniu się szczególnie zależało Łozowi , który mierzył się z rewolucjami żołądkowymi.

Paulinę Krupińską wzięło z kolei na tęsknoty za mężem. Celebrytka postanowiła w związku z tym przytulić się do Jędrka.

Jest to program męczący i emocje mogą wziąć górę - tłumaczył napiętą atmosferę tata aktora.

Jako pierwsi w wyznaczone miejsce dotarli Łozo i Bartek oraz Andziaks i Luka. To oni w związku z tym musieli wykonać "budowlane" zadanie, które obejmowało m.in. układanie mozaiki. Ta czynność wykonywana przez męską część uczestników bardzo podobała się Darii Ładosze.

Gąsienicowie z kolei przy łapaniu stopa dowiedzieli się, że transparent, który wykorzystywali do tej czynności, jest napisany z błędem.

Po turecku to nieprzyzwoite słowo. To jest coś takiego, kiedy mężczyzna idzie się umyć... I on wtedy zaczyna coś sobie robić - próbował wyjaśnić parze podwożący ich mężczyzna.