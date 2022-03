Barbara Kurdej-Szatan promuje książkę na SKROMNYM spotkaniu autorskim. Pamiętaliście, że miała ją wydać? (ZDJĘCIA)

Obudźcie się 21 min. temu zgłoś do moderacji 64 16 Odpowiedz

Książka o Kurdej Szatan? Co będzie następne? Książka o Ewelonie z Warsaw Shore? Litości. Przestańmy tworzyć takich celebrytow bo to my z nich robimy mega gwiazdy obserwując ich na Instagramach, Facebookach itp. To małżeństwo ma niesamowite parcie na szkło. Najpierw sławę poczuła Kurdej, potem na sile promowany był jej mąż i wszędzie się pchali. Do wszystkich programów. Naprawdę tego nie widzicie ze to wy dajecie im zarabiać? Wiec potem nie narzekajcie ze mamy poziom „gwiazd” jaki mamy. Ta dziewczyna - chociaż niewątpliwie sympatyczna, jest infantylna do granic możliwości. Lansują się na wszystkim - jak jechali oddać dary Ukrainie to wszysyko zrelacjonowali na Instagramie. Dla nich dzień bez relacji to jakby odciąć im tlen. I to dotyczy nie tylko jej - jest jeszcze kilka nazwisk które znalazłoby się na tej liście. Masakra. Obudźcie się i przestańcie obserwowac tych ludzi.