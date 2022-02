Barbara Kurdej-Szatan w końcu wprowadziła się na skromne 170 metrów w centrum Warszawy. Wiecie, ile zapłaciła?

Jacek Kurski niemal od razu pozbawił Basię pracy w "M jak miłość", zwalniając ją w trybie natychmiastowym. Ze współpracy z aktorką wycofało się też kilka marek, które promowała. Wygląda jednak na to, że los znów uśmiecha się do zadziornej blondynki.

Do nowego zawodowego wyzwania celebrytka przygotowuje się w nowym mieszkaniu, w którym w końcu zamieszkała z rodziną. Już dwa lata temu gwiazda wyznała, że kupiła z Rafałem apartament w centrum Warszawy. Do tej pory aktorka mieszkała na obrzeżach miasta, przez co musiała mierzyć się z korkami w drodze do pracy, a to wyjątkowo ją irytowało.