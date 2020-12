Barbara Kurdej-Szatan znów obrywa za Strajk Kobiet: "NAJPIERW PIORUNY, POTEM KOLĘDY"

Greta 20 min. temu zgłoś do moderacji 13 13 Odpowiedz

Po ulicach chodzą biedne istoty sterowane przez TVN i wykrzykują hasła, które coś znaczą, ale one nie widzą co. Gdy je zapytać co to jest wolność - odpowiadają: "eeee", a demokracja? - odp. "eeee". Chciałyby coś usunąć, jakiś zlepek komórek, a same są takim zlepkiem. Żałosne, sterowane, bezmyślne.