Barusiowi nie ma już kto gotować! Gdy zabrało Blani, musiał wykupić catering

Blanka często popisywała się umiejętnościami kulinarnymi, które nowy chłopak bardzo mocno zachwalał. Nieustanna uczta w miłosnym gniazdku gruchających gołąbeczków, doprowadziła nawet tego, że oboje przytyli kilka kilogramów w takcie lockdownu. Ale kto by się tym przejmował! W końcu kochanego ciała nigdy za wiele...

Obrotna Lipińska pichciła dla Barona, nawet gdy ten musiał jechać do pracy. Skrupulatnie pakowała mu domowe posiłki na wynos, a czasem nawet jechała na plan The Voice, by trochę poszwędać się po studiu i przy okazji wręczyć ukochanemu pachnące jedzonko. Muzyk zachwalał takie romantyczne gesty Blani w rozmowie z Pudelkiem.