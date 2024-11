Bartłomiej Nowosielski walczy z otyłością. "Nastąpił NAWRÓT choroby"

Ta choroba zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Wiem, bo sama całe życie zmagam się z dodatkowymi kg. Co mi się uda zrzucić, to znowu wracają zbędne kg. Muszę się cały czas pilnować 3-4 dni w tygodniu trening siłowy, w soboty basen z rodziną. I ogarnięta dieta beż podjadania. Dużo warzyw , białka i dobrych węgli. W domu pamiętam, bylismy caly czas zapychani chlebem, kanapki na śniadanie, na kolacje, ziemniakami, mięsa w zawiesistych sosach, zupy zaciągnę mąką. No ogólnie kiepsko. Już w 4 klasie było mnie więcej i tak sie zmagam z tym do dzisiaj. Dbajcie o siebie, bo Polska jest w czołówce z najwyższym wskaźnikiem otyłości wśród dzieci. Bylam w tym roku na wakacjach w Polsce I ogólnie dramat, na plaży same grubasy, dzieci z nadwagą, ale jak się tak przyjrzałam, to każdy w ręku, piwo, kebab, dzieci slodkie Kubusie, lizaki, słodycze. Koszmar